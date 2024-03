Atletica, Nadia Battocletti sconfigge gli infortuni e vince i Campionati Italiani di cross. Sigillo di Selvarolo

Nadia Battocletti ha vinto i Campionati Italiani di corsa campestre, completando gli 8 km dell’ondulato e tecnico tracciato di Cassino (in provincia di Frosinone) con il tempo di 28:47. La vice campionessa d’Europa era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative, nonostante il doppio infortunio con cui ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane (prima un fastidio alla caviglia, poi la periostite tibiale).

La trentina, che ha ripreso a correre soltanto da lunedì, ha piazzato l’allungo risulutivo nel corso del terzo di quattro giri e ha conquistato il quarto titolo italiano consecutivo nel cross. Nadia Battocletti ha chiuso la gara alle spalle della keniana Lucy Mawia (in gara con la maglia del Gs Lammari per il campionato societario, vincitrice in 27:50) ed è riuscita a precedere l’altra keniana Francine Niyomukunzi (la vincitrice del Campaccio, in gara per il Cus Pro Patria Milano, è terza in 29:06). Sul podio italiano sono salite anche Federica Del Buono (29:36) e Nicole Reina (29:46).

Sul fronte maschile, invece, sigillo di Pasquale Selvarolo, spesso sul podio negli ultimi anni ma mai capace di trionfare. Tricolore conquistato con il tempo di 31:45 sui dieci chilometri, davanti al campione uscente Marco Fontana Granotto (32:06) e a Yassin Bouih (31:25). La vittoria è andata al keniano Joseph Kimutai (Dinamo Sport, 31:11) davanti al connazionale Bernard Wambua (Gp Parco Alpi Apuane, 31:18) e al rwandese Yves Nimubona (Atl. Casone Noceto, 31:21). Titoli assoluti del cross corto (3 km) a Sebastiano Parolini (8:50) e Micol Majori (10:21).