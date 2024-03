Atletica, Giulia Aprile eliminata in batteria nei 1500 metri ai Mondiali indoor di Belgrado

Giulia Aprile non riesce a replicare le buone prestazioni di inizio stagione e viene eliminata nelle batterie dei 1500 metri in apertura della sessione serale della prima giornata dei Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento fino a domenica 3 marzo all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna).

La 28enne nativa di Siracusa, quinta azzurra all-time della specialità grazie al 4:07.32 dello scorso 21 gennaio in Lussemburgo, ha fatto molta fatica quest’oggi chiudendo in settima e ultima posizione la sua batteria con un crono di 4:20.21. Un riscontro sicuramente negativo per l’azzurra, che non è stata in grado di rispondere al cambio di passo delle prime nella seconda parte di gara per poi crollare nel finale.

La quarta heat è stata vinta dalla francese Agathe Guillemot (4:11.46) in volata sulla giovane etiope Birke Haylom e sulla canadese Lucia Stafford, tutte qualificate per la finale. Nel riepilogo generale delle batterie, il miglior tempo è stato ottenuto nella seconda heat dall’americana Nikki Hiltz in 4:04.34 davanti alla britannica Georgia Bell (4:04.39) e alla neozelandese Maia Ramsden (4:06.51, record nazionale).