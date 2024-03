Atletica, la batteria di Zaynab Dosso ai Mondiali: corsia, avversarie sui 60, orario. Sfida di rango al centro

Zaynab Dosso si presenta con grandi ambizioni sui 60 metri ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. La velocista italiana vanta infatti il terzo accredito stagionale, ovvero il 7.02 del record nazionale timbrato lo scorso 6 febbraio a Torun, e ha tutte le carte in regola per puntare a un risultato di lusso in quel di Glasgow (Gran Bretagna).

L’azzurra è in grandissima crescita, vorrebbe scendere sotto il muro dei sette secondi e salire sul podio iridato. L’appuntamento è per sabato 2 marzo, il cammino dell’emiliana incomincerà nelle batterie del mattino, è stata inserita nella sesta di sette, in programma alle ore 12.55. Zaynab Dosso correrà in corsia 3, si qualificano alle semifinali le tre migliori classificate di ogni serie e i tre migliori tempi di ripescaggio.

Zaynab Dosso troverà subito sulla strada una rivale di rango, ovvero la giamaicana Shashalee Forbes (corsia 5), che vanta un personale di 7.03 siglato nel corso dell’inverno. L’azzurra e la caraibica hanno decisamente una marcia in più rispetto alla concorrenza: sono lontane la canadese Audrey Leduc (corsia 2, 7.22), la belga Delphine Nkansa (corsia 4, 7.18), la slovacca Viktoria Forster (corsia 6, 7.26) e la portoghese Rosalina Santos (corsia 7, 7.28). Di poco rilievo le presenze di Im Lan Loi da Macao (corsia 1) e di Filomenaleonisa Iakpo dalle Samoa Americane (corsia 8).

A CHE ZAYNAB DOSSO NELLE BATTERIE DEI 60 AI MONDIALI

Sabato 2 marzo, ore 12.55.

BATTERIA 60 METRI CON ZAYNAB DOSSO: CORSIE E AVVERSARIE

1. Im Lan Loi (Macao, 7.45 di personale, non ha stagionale)

2. Audrey Leduc (Canada, 7.22, 7.22)

3. Zaynab Dosso (Italia, 7.02, 7.02)

4. Delphine Nkansa (Belgio, 7.18, 7.18)

5. Shashalee Forbes (Giamaica, 7.03, 7.03)

6. Viktoria Forster (Slovacchia, 7.26, 7.26)

7. Rosalina Santos (Portogallo, 7.24, 7.28)

8. Filomenaleonisa Iakopo (Samoa Americane, -, -)