Atletica, Francesco Fortunato si migliora sui 10.000 di marcia. Ottimi segnali verso i Mondiali a squadre

Francesco Fortunato si è distinto sulla pista di Campobasso e ha firmato il proprio personale sui 10.000 metri di marcia, in occasione della seconda prova dei Campionati di Società. L’azzurro ha chiuso la gara con il tempo di 38:51.71, ritoccando un primato che era vecchio di ormai cinque anni (39:00.79 nel 2019). Ottimo segnale di forma da parte del pugliese, quando manca ormai un mese ai Mondiali a squadre di marcia, tappa fondamentale in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il portacolori delle Fiamme Gialle ha poi dichiarato attraverso ai canali federali: “Sono contento, peccato per la giornata ventosa, con folate molto forti, altrimenti si poteva limare ancora qualcosa. Sono stato piuttosto costante, con una prima metà in 19:24 e una seconda parte in 19:27: un ottimo test in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dalla 20 km di Podebrady di sabato 6 aprile“. Proprio a Podebrady trionfò lo scorso anno con il personale di 1h18:59.

Nello stesso contesto Gianluca Picchiottino si è migliorato di 34 secondi e ha chiuso con il tempo di 38:57.96. Secondo posto davanti ad Andrea Agrusti (40:43.72), Aldo Andrei (40:54.36) e Diego Giampaolo (41:24.25). Tra le donne, invece, sigillo di Alexandrina Mihai (46:45.01) davanti a Lucia Barbarossa (48:14.08) e Verdiana Casciotti (48:28.85).