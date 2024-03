Atletica, Femke Bol divora i 400 metri: spaziale record del mondo e titolo iridato

Femke Bol ha firmato il record del mondo dei 400 metri in occasione dei Mondiali Indoor. La fuoriclasse olandese si è letteralmente esaltata sui due giri di pista a Glasgow (Gran Bretagna): è scattata come un razzo all’esterno, ha subito puntato la corda, ha allungato il gruppo e poi ha inscenato un ritmo insostenibile per l’intera concorrenza in un ultimo giro di perentoria caratura tecnica.

La Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli e bronzo olimpico sul giro di pista con barriere (detiene il record europeo di 51.45) è planata sul traguardo con il tempo di 49.17, migliorando di sette centesimi il suo precedente primato siglato due settimane fa in occasione dei suoi Campionati Nazionali ad Apeldoorn.

La fresca 24enne ha così completato la corona in sala su questa distanza, visto che lo scorso anno si impose agli Europei in 49.85. Da non dimenticare che la nativa di Amersfoort è anche la Campionessa d’Europa all’aperto sui 400 piani e sui 400 hs, a dimostrazione di una completezza totale.

Femke Bol, che ha naturalmente siglato il record dei campionati, ha ampiamente preceduto la connazionale Lieke Klaver (50.16) e la statunitense Alexis Holmes (50.24). Più attardate la britannica Laviai Nielsen (50.89, personale), la statunitense Talitha Diggs (51.23) e l’austriaca Susanne Gogl-Walli (record nazionale).