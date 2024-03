Atletica, Fabbri e Weir tornano in gara: Coppa Europa di lanci con Fantini e Osakue, l’Italia ci prova. E gli avversari…

L’Italia ha tutte le carte in regola per essere grande protagonista nella Coppa Europa di lanci, che andrà in scena a Leiria (Portogallo) nel fine settimana del 9-10 marzo. La nostra Nazionale si presenterà con diversi big del panorama internazionale. Leonardo Fabbri e Zane Weir volano in terra lusitana dopo aver brillato ai Mondiali Indoor, disputati lo scorso weekend a Glasgow: il toscano ha conquistato la medaglia di bronzo, dopo l’argento iridato all’aperto della passata estate, e proverà a migliorare i 22.37 metri toccati poche settimane fa; l’italo-sudafricano, quarto nella rassegna iridata in sala, era stato capace di una stoccata da 22.44 metri all’aperto nella passata annata agonistica. I nostri alfieri del getto del peso incroceranno il lussemburghese Bob Bertemes, il bosniaco Mesud Pezer, il britannico Scott Lincoln.

Sara Fantini cercherà il grande colpaccio nel lancio del martello, con l’obiettivo di incrementare lo stagionale di 70.10 metri. L’emiliana, finalista agli ultimi due Mondiali e bronzo agli Europei 2022 incrocerà soprattutto la rumena Bianca Florentina Guelberg e la polacca Ewa Rozanska. L’obiettivo è quello di replicare il trionfo di dodici mesi fa. Daisy Osakue ha già toccato i 61.57 metri in occasione della vittoria nel World Continental Tour (livello gold) a Melbourne e proverà a spingersi oltre nel lancio del disco, cercando di replicare la vittoria di due anni fa. La piemontese, in gara con Stefania Strumillo, dovrà fare i conti con la tedesca Shanice Craft, la portoghese Liliana Ca, la francese Melina Robert-Michon.

Queste sono le quattro gare di riferimento per l’Italia. Nel lancio del disco maschile, dove spicca lo svedese Simon Pattersson (argento olimpico) si punta su Alessio Mannucci. Nel tiro del giavellotto spazio a Michele Fina (bronzo europeo 2022) che incrocia i due colossi tedeschi Johannes Vetter e Max Dehning (90.20 metri a diciannove anni). Marco Lingua torna in azzurro a 45 anni e proverà a dire la sua nel lancio del martello, dove figura l’ungherese Bence Halasz (bronzo mondiale). Nel getto del peso, dove spicca l’olandese Jessica Schilder (Campionessa d’Europa), ci sarà Anna Musci, mentre Paola Padovan sarà presente nel tiro del giavellotto, dove le favorite sono la greca Elina Tzengko (oro europeo) e la croata Maria Andrejczyk (argento olimpico).