Atletica, Eloisa Coiro sfiora il personale ma viene eliminata in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor

Eloisa Coiro non riesce in una nuova impresa e si ferma in semifinale negli 800 metri ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). La romana, reduce dal record personale stabilito ieri in batteria (1:59.76), non si è ripetuta su quei livelli mancando dunque il pass per la finale iridata.

2:00.13 il crono odierno dell’azzurra, rimasta purtroppo intruppata in fondo al gruppo nella prima metà di gara e perdendo dunque il velocissimo treno delle migliori tre, che hanno conservato poi il vantaggio fino al traguardo superando il turno. Coiro ha bruciato allo sprint la svizzera Audrey Werro, pagando però un gap di oltre un secondo dalla top3 che valeva l’accesso all’atto conclusivo.

La seconda semifinale si è rivelata a conti fatti più competitiva della prima, come dimostra il miglior tempo assoluto della britannica Jemma Reekie in 1:58.28 davanti all’etiope Habitam Alemu (1:58.59) e all’ugandese Halimah Nakaayi (1:58.91), mentre l’altra etiope Tsige Duguma ha dominato la prima serie con il personale in 1:58.35.