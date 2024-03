Atletica, Zaynab Dosso sbaglia in partenza, recupera e va in semifinale ai Mondiali Indoor

Zaynab Dosso si è qualificata con disinvoltura alle semifinali dei 60 metri ai Mondiali Indoor. La primatista italiana, presentatasi a Glasgow con la terza miglior prestazione mondiale stagionale (7.02 a Torun ormai un mese fa), ha commesso un’imprecisione in uscita dai blocchi di partenza, dove per sua stessa ammissione si è un po’ addormentata per un imprevisto sparo celere dello starter (0.167 il tempo di reazione), ma poi ha recuperato agevolmente, ben figurando in fase di accelerazione e senza dover strafare sul lanciato.

L’azzurra ha vinto la propria batteria con il tempo di 7.10, lasciandosi ampiamente alle spalle la giamaicana Shashalee Forbes (7.17) e la belga Delphine Nkansa (7.22). La 24enne emiliana ha passato il turno con il quarto tempo della mattinata e in serata tornerà in scena con l’obiettivo di accedere all’atto conclusivo, dove potrebbe tranquillamente giocarsi una medaglia. Servirà essere più ficcanti in uscita dai blocchi e poi trovare tutti gli incastri giusti tra i vari fondamentali, cosa di cui è capace come ha dimostrato per tutto l’inverno.

Nel turno preliminare hanno impressionato Julien Alfred da Saint Lucia (7.02 per la primatista mondiale stagionale con 6.99) e la polacca Ewa Swoboda (7.02, in stagione ha battuto due volte Dosso di misura), la statunitense Aleia Hobbs è terza in 7.07. Avanzano comodamente anche la lussemburghese Patrizia van der Weken (7.12), la belga Rani Rosius (7.12) e la neozelandese Zoe Hobbs (7.15).