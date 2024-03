Atletica, Chituru Ali si infortuna a metà finale. Coleman straripante ai Mondiali, Lyles ko in un duello rusticano

Chituru Ali si è fermato a metà gara nella finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor. Il velocista italiano è uscito discretamente dai blocchi di partenza e ha impostato l’accelerazione, ma era ben lontano dalle eccellenti prove offerte tra batteria (6.59) e semifinale (6.53, personale ritoccato di quattro centesimi). A quel punto il 24enne comasco si è rialzato ed è giunto al traguardo al passo, chiudendo all’ottavo posto in otto secondi netti.

L’azzurro ha dichiarato di aver già sentito un dolore al termine delle semifinali e nell’atto conclusivo non è riuscito a spingere come avrebbe sperato, anche perché in condizioni fisiche ottimali avrebbe potuto lottare per un risultato di prestigio. Il già finalista dei 100 metri agli Europei 2022 spera di non essersi gravemente infortunato, in modo da recuperare in vista dell’intensa estate che prevede gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 ad agosto.

Lo statunitense Christian Coleman si era presentato con tutti i favori del pronostico e il primatista mondiale (6.34) non ha deluso le aspettative, sconfiggendo il connazionale Noah Lyles in un duello rovente. Il 27enne nativo di Atlanta si è imposto con la miglior prestazione mondiale stagionale (6.41) ed è tornato sul trono della velocità in sala dopo il sigillo del 2018 a Birmingham, mentre due anni fa conquistò l’argento alle spalle del nostro Marcell Jacobs.

Mandato al tappeto il Campione del Mondo di 100 e 200 metri, che nello sprint puro non ha potuto nulla e si è dovuto accontentare della seconda piazza in 6.44. Il giamaicano Ackeem Blake ha completato il podio (6.46), ampiamente distaccati il kenyano Ferdinand Omanyala (6.56) e lo svedese Henrik Larsson (6.56).