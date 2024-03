Atletica, Zane Weir ai piedi del podio iridato: “Stasera non ho fatto abbastanza, il livello è altissimo”

Zane Weir si rende protagonista di un’ottima gara e chiude in quarta posizione la finale del getto del peso ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). L’italo-sudafricano ha trovato oggi la miglior misura della sua stagione al coperto con un notevole 21.85 al quarto lancio, avvicinandosi a soli 11 cm dal bronzo del compagno di squadra azzurro Leonardo Fabbri.

“Leonardo è stato bravissimo e sono felice per lui. Sono molto emozionato in vista di Parigi, che è sempre il mio obiettivo principale. Mi sento molto bene, ma il livello in questo sport è altissimo in questo momento. Stasera non ho fatto abbastanza“, ha spiegato il campione europeo indoor in carica del peso ai microfoni della Rai dopo la competizione.

Medaglia d’oro come da pronostico al fenomeno americano Ryan Crouser, che ha stabilito inoltre il nuovo record dei Campionati con una spallata micidiale da 22.77 metri, mentre il neozelandese Tom Walsh si è messo al collo l’argento con 22.07 metri.