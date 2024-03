Atletica, le lacrime di Sveva Gerevini: “Volevo tanto questo bronzo. Ora spero nel mio sogno olimpico”

Sveva Gerevini chiude con le lacrime agli occhi i suoi Campionati Mondiali di atletica indoor 2024 in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia). L’azzurra, infatti, non ha mandato giù la quarta posizione conquistata nel pentathlon.

La multiplista azzurra, infatti, è stata beffata per una manciata di punti dall’olandese Sofie Dokter, pur migliorando il suo recente record nazionale con un totale di 4559 punti.

Al termine della gara la nostra portacolori ha raccontato quanto accaduto ai microfoni di Raisport: “Difficile da dire, ma nonostante abbia realizzato il nuovo record italiano non sono soddisfatta. Ci credevo tanto a questa medaglia di bronzo. L’avevo sognata, ci avevo sperato. Sarebbe stato il coronamento di tanti sacrifici. Non è arrivata nonostante abbia dato il 110% di tutto quello che avevo. Spero almeno che questo quarto posto mi dia punti importanti per il ranking in vista delle Olimpiadi, che sono il mio sogno”.