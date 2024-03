Andrea Vavassori demolisce Cachin e si merita il derby con Sinner a Miami!

Ci sarà un derby italiano nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Ad affrontare Jannik Sinner, infatti, sarà un ottimo Andrea Vavassori, che ha dominato l’argentino Pedro Cachin, numero 79 del mondo, con un doppio 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Il piemontese, che si è guadagnato il tabellone principale dalle qualificazioni, ha offerto una prestazione di altissimo livello, sfruttando al meglio un sorteggio decisamente favorevole. Adesso una sfida sicuramente affascinante contro il più illustre connazionale, dove non avrà decisamente nulla da perdere.

Vavassori ha ottenuto moltissimo con la prima di servizio, ottenendo l’81% di punti vinti con questo colpo. Dall’altra parte, invece, Cachin ha sofferto tantissimo, vincendo solo il 50% dei punti quando ha servito la prima. Sono 15 i vincenti dell’azzurro contro i nove dell’argentino, che ha commesso più errori non forzati (13 contro 10).

Il match si è messo subito benissimo per Vavassori, che ha trovato il break in apertura. Il piemontese ha poi salvato una palla del controbreak, strappando poi il servizio nuovamente all’avversario nel terzo game. Avanti 4-0 il numero 148 del ranking ha messo al sicuro il primo set, chiuso poi in suo favore per 6-2.

Anche nel secondo set è arrivato il break in apertura dell’azzurro. Vavassori non ha concesso nulla nei suoi turni al servizio, dominando completamente il suo avversario. Il piemontese trova un altro break nel settimo gioco e va a chiudere sul 6-2, guadagnandosi il derby con Sinner.