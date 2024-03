Aldeguer in Ducati infiamma il mercato MotoGP. A rischio la posizione di Morbidelli, Bastianini verso l’Aprilia?

L’annuncio ufficiale dell’accordo tra Fermin Aldeguer e Ducati dal 2025 (contratto 2+2) ha acceso definitivamente il mercato piloti della MotoGP in vista della prossima stagione, anche se per avere un quadro più chiaro della situazione bisognerà attendere diversi mesi. Il giovane fenomeno spagnolo, attualmente impegnato in Moto2, farà dunque il grande salto nella classe regina ma per il momento non è stato specificato il team in cui correrà.

In pole position, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, ci sarebbe Pramac mentre è esclusa ovviamente l’opzione della squadra Factory. La sella più ambita in ottica 2025 è proprio quella del team ufficiale Ducati al fianco del campione del mondo Francesco Bagnaia, che ha rinnovato con la casa di Borgo Panigale sino al termine del 2026.

Il contratto biennale di Enea Bastianini è infatti in scadenza a fine anno e la sua conferma (che dipenderà in primis dai suoi risultati) non è affatto scontata, considerando la qualità dei pretendenti per quella Ducati rossa. Il primo nome in lista d’attesa è Jorge Martin, reduce da un 2023 straordinario in cui ha sfiorato addirittura il titolo iridato con la Desmosedici del team Pramac, ma non va sottovalutata anche la possibile suggestione Marc Marquez.

Oltre a Bastianini, una delle posizioni più a rischio sembrerebbe quella di Franco Morbidelli in Pramac. L’italo-brasiliano, dopo un triennio molto complicato, si gioca quest’anno l’ultima grande occasione della carriera per restare ad alti livelli in MotoGP anche se il probabile arrivo nella squadra toscana di Aldeguer rende la sua situazione estremamente delicata.

In attesa di capire il destino del Team VR46 (che potrebbe valutare di passare a KTM o Yamaha nel 2025) e di conseguenza dei suoi centauri Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, uno degli scenari più plausibili che si profila all’orizzonte è quello di un divorzio da parte della Ducati con uno tra Bastianini e Martin. Per motivi diversi, chi dei due rimarrà fuori dal team Factory difficilmente si accontenterebbe infatti di un posto in Pramac o in Gresini.

Percorrendo questo binario, va evidenziato il forte interessamento rimarcato in più di un’occasione dell’Aprilia nei confronti di “Bestia”. La casa di Noale non sembra pienamente soddisfatta della sua attuale line-up ufficiale (Aleix Espargarò e Maverick Viñales), di conseguenza potrebbe scegliere proprio Enea nel caso in cui non venisse confermato dal team ufficiale Ducati.