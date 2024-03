Alcaraz osanna Sinner: “Il miglior giocatore al mondo: è la partita più difficile dell’anno”

Giornata di vigilia per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che sabato 16 marzo si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano si presenta all’appuntamento dopo aver spazzato via due rivali rognosi come Ben Shelton e Jiri Lehecka, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio su Alexander Zverev. Si tratta di un autentico spareggio per il numero 2 al mondo: chi vince lo scontro diretto (4-3 in precedenti in favore dell’azzurro) si prende la seconda posizione nel ranking ATP alle spalle di Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz si è proiettato verso la prossima partita, analizzando alcuni aspetti nel corso della conferenza stampa andata in scena dopo la vittoria contro Alexander Zverev: “Onestamente, non so proprio come affronterò il match. Sinner è senza ombra di dubbio il miglior giocatore di tennis al momento. Sta giocando incredibilmente bene e non è ancora stato sconfitto quest’anno. Mi piace come gioca e posso dire che sarà una partita davvero difficile”

Il fuoriclasse iberico ha poi proseguito, analizzando anche gli ultimi precedenti (sconfitte a Miami e Pechino nel 2023, sempre sul cemento outdoor): “Per me sarà una grande sfida e vedremo se sarò in grado di affrontarlo. Ho perso le ultime due partite contro di lui, per cui dovrò cercare di adattare il mio gioco e vedremo come andrà. Sicuramente questa è la partita più difficile che dovrò affrontare quest’anno”.