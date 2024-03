Lorenzo Musetti è diventato papà: “Buongiorno mondo”

Lorenzo Musetti è diventato papà. Stamattina è infatti nato il piccolo Ludovico, avuto insieme alla compagna Veronica Confalonieri. I due genitori hanno pubblicato un post sui social con la foto del neonato, accompagnata dalla didascalia “Buongiorno mondo“. Il 22enne toscano era presente al lieto evento, dopo essere rientrato dal Masters 1000 di Indian Wells (eliminazione ai sedicesimi di finale del singolare contro il danese Holger Rune e stop agli ottavi di doppio in coppia con Peers).

La stagione di Lorenzo Musetti è stata molto difficile: eliminazione al secondo turno degli Australian Open contro il francese Luca Van Assche, stop agli ottavi a Marsiglia, ko al debutto a Rotterdam e a Doha, semaforo rosso all’esordio a Dubai. L’azzurro, che lo scorso novembre ha alzato al cielo la Coppa Davis insieme ai compagni di Nazionale, occupa attualmente il 24mo posto del ranking ATP virtuale con 1.520 punti all’attivo.

Ora si coccolerà un po’ il piccolo Ludovico e poi tornerà in campo, con l’auspicio di ritrovare lo smalto dei giorni migliori in vista dell’attesissima stagione sulla terra rossa, superficie prediletta dove è in grado di dire maggiormente la sua rispetto al cemento.