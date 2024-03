A che ora la F1 oggi in tv: programma qualifiche GP Arabia Saudita 2024, streaming, guida TV8 e Sky

Dopo la prima giornata di ieri dedicata alle prime due sessioni di prove libere, il Gran Premio dell’Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno 2024 entra nel vivo. Oggi, infatti, vedremo chi sarà in grado di centrare la pole position tra i muretti del tracciato di Jeddah.

Quale sarà il programma della giornata? Oggi si tornerà in azione con la FP3 alle ore 14.30 (le ore 16.30 locali) prima delle qualifiche alle ore 18.00. Le luci dei riflettori sulla pista saudita saranno lo scenario ideale per vedere chi sarà in grado di piazzare il giro perfetto sul tracciato cittadino di Jeddah.

La prima pole position dell’anno è andata nelle mani di Max Verstappen che, nell’esordio di Sakhir ha completato addirittura il “Grand Chelem”. Sarà così anche in questo caso? La Ferrari, in prima linea, proverò a opporsi allo strapotere del fuoriclasse olandese, ma attenzione come sempre anche a Mercedes, McLaren e Alpine.

Come seguire l’evento in tv? Il sabato del Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201, solo per le qualifiche), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). In chiaro, su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) si potranno seguire in differita le qualifiche dalle ore 22.00. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre la differita delle qualifiche sarà anche su TV8.it. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

Ore 14.30-15.30 F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213)

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (2013) per l’intera programmazione odierna, Sky Sport Uno (201) solo la trasmissione delle qualifiche; dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la copertura della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; dalle 21.55 la differita in chiaro su TV8 delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

