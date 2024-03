A che ora Berrettini-Cazaux oggi: dove vedere in tv il Challenger di Phoenix, programma, streaming

Gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare maschile del Challenger di Phoenix 2024 di tennis si disputeranno tutti oggi, giovedì 14 marzo: non prima delle ore 03.00 della notte italiana ci sarà il match nel quale a sfidarsi saranno Matteo Berrettini ed il numero 8, il francese Arthur Cazaux.

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 19.00 italiane sul Center Court, ovvero il campo principale: si tratterà del primo incrocio in assoluto tra i due, che non si sono mai affrontati né sull’ATP Tour, né sul Challenger Tour.

Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Cazaux in diretta tv su SuperTennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Challenger TV e SuperTennix. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Matteo Berrettini ed Arthur Cazaux.

CALENDARIO BERRETTINI-CAZAUX CHALLENGER PHOENIX

Giovedì 14 marzo – Center Court

Dalle ore 19.00 italiane

Benoit Paire (Francia, Alt) – Nuno Borges (Portogallo, 5)

A seguire

Fabio Fognini (Italia, Alt) – Aleksandar Vukic (Australia, 7) – Diretta tv su SuperTennis

Non prima delle ore 22.00 italiane

Thanasi Kokkinakis (Australia, Alt) – Arthur Rinderknech (Francia, Alt)

Non prima delle ore 03.00 italiane di venerdì 15 marzo

Matteo Berrettini (Italia, WC) – Arthur Cazaux (Francia, 8) – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA BERRETTINI-CAZAUX CHALLENGER PHOENIX 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: Challenger TV, SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport