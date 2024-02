Yeman Crippa: “Cominciato il processo per diventare maratoneta, posso correre più veloce”

Yeman Crippa ha firmato il nuovo record italiano di Maratona, correndo in 2h06:06 lungo le strade di Siviglia. L’azzurro ha migliorato di un minuto e dieci secondi il precedente primato nazionale, siglato lo scorso anno da Iliass Aouani a Barcellona. Il nostro portacolori ha tagliato il traguardo in quarta posizione e ora detiene i migliori tempi italiani dai 3.000 metri ai 42,195 km.

Yeman Crippa ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Ultimi 9 km a 2:50, dal 37 al 42 in 14:31. Qualificarmi per i Giochi era l’obiettivo di oggi, ora finalmente posso prepararmi per l’appuntamento dell’anno e posso dire che il processo per diventare un maratoneta sta cominciando. La nostra idea era di correre sotto le 2h07, senza rischiare troppo e correndo in progressione: più avanti cercherò il tempo che merito, so che posso correre molto più veloce. Dal 30 al 35mo chilometro c’è stato un rallentamento perché nessuno prendeva l’iniziativa per tirare. Ma quando ‘Pego’ (coach Massimo Pegoretti, n.d.r.) mi ha detto di cominciare a spingere, le gambe rispondevano bene e ho finito veramente forte”.

Il 27enne trentino ha recuperato ben sei posizioni negli ultimi sette chilometri, correndo in 1h02:51 la seconda parte della gara e lasciandosi ampiamente alle spalle l’esordio nella specialità avvenuto a Milano nel 2023 (2h08:57). Il Campione d’Europa dei 10.000 metri ha poi proseguito: “Il mio coach, la mia famiglia, il mio team con il preparatore Riccardo Carbonaro, il nutrizionista Alfonso Presutto, Guglielmo Formichella che cura il lavoro sulla respirazione, il fisio Lorenzo Pilati, il manager Gianni Demadonna, il dottor Fabio Diana, la mental coach Maria Chiara Crippa (non è mia parente!). E poi un grazie alla Federazione che mi sostiene sempre e alle Fiamme Oro”.