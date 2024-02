WTA Dubai, definita l’avversaria di Jasmine Paolini ai quarti. Una big ha rischiato molto agli ottavi

Jasmine Paolini era in attesa di conoscere il nome della prossima avversari nel “Duty Free Tennis Championships”, secondo WTA 1000 della stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.26 WTA, si è imposta quest’oggi con grande autorevolezza contro la greca Maria Sakkari (n.11 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2. Una prestazione che dà seguito a quanto di buono già visto dalla toscana agli Australian Open, dove si è spinta agli ottavi di finale. Nei quarti di questo torneo ci sarà dunque da sfida contro la n.4 del ranking, Elena Rybakina.

Contrariamente a quanto fatto da Paolini, la kazaka ha dovuto faticare non poco per battere la polacca Magdalena French (n.53 WTA) con il punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-4 in 2 ore e 41 minuti di gioco. Una prova non brillantissima di Rybakina che però ha avuto il merito di non arrendersi.

Si tratta del terzo incrocio tra le due e il bilancio è di 1-1. Sono stati, quindi, due gli incontri disputati l’anno scorso: a Roma vinse la n.4 WTA con il punteggio di 7-6 (4) 6-1, mentre a Cincinnati passò il turno Jasmine, ma fu una partita condizionata da un problema fisico a Rybakina, costretta al ritiro dopo aver vinto il primo parziale 6-4 e sotto 2-5 nel secondo.