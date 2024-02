Tennis, Jannik Sinner è il n.1 del mondo secondo Elo: cosa è questo algoritmo e come funziona

Un sistema di valutazione diverso. Il tennis mondiale è rappresentato dai riscontri delle classifiche ATP e WTA, che si basa sul meccanismo dell’accumulo di punti e delle scadenze legate all’annata precedente, tenendo presente del percorso affrontato. Altre analisi ci possono essere ed è quanto fatto da Jeff Sackmann che per Wall Street Journal, sull’Economist, per ESPN e su Tennis Abstract, il suo sito, ha fornito un modo diverso per classificare i tennisti.

Stiamo parlando del ranking Elo. Di cosa si tratta? Ci si riferisce a un modo diverso di valutare i giocatori. Grazie a questo algoritmo, vengono stimate le qualità dell’atleta sulla base del rivale affrontato e battuto e non quindi dal turno raggiunto in un determinato torneo. Una caratteristica che segna la principale differenza tra l’Elo e il sistema di calcolo classico delle classifiche.

Come funziona? Per stilare la graduatoria bisogna considerare due variabili: le partite giocate, in modo tale da avere un peso sul dato, e il valore dell’avversario affrontato. Sackmann, fondatore del citato Tennis Abstract, fornisce un aggiornamento di questa classifica settimana, che può considerarsi un metodo alternativo per valutare le prestazioni dei tennisti. In questo sistema, si tiene conto anche della gravità di una sconfitta.

Per essere considerati nella classifica Elo è necessario che i giocatori abbiano preso parte ad almeno 10 tornei nelle ultime 52 settimane. Il sistema tiene conto anche di eventuali assenze dal circuito. In questo caso c’è il cosiddetto fattore K, ovvero una variabile in grado di assegnare un peso maggiore a determinate partite, come nei 1000 o negli Slam. Questo particolare fattore viene utilizzato anche quando un tennista non gioca lungamente. Quindi, in presenza della condizione menzionata, il valore della valutazione del giocatore diminuisce ma allo stesso tempo aumenta il fattore K.

Secondo il ranking Elo, dunque, Jannik Sinner è il n.1 della graduatoria a precedere il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Le affermazioni recenti agli Australian Open e a Rotterdam hanno portato a questo riscontro, in cui a pesare è soprattutto il dato delle vittorie contro i top-5: 12 vittorie e appena 4 sconfitte nelle ultime 52 settimane; 10 successi e 1 solo ko dopo gli US Open 2023.

RENDIMENTO CONTRO I TOP-5 NELLE ULTIME 52 SETTIMANE

RANKING ELO (TOP-10)

1 Jannik Sinner 2247.2

2 Novak Djokovic 2216.1

3 Daniil Medvedev 2122.6

4 Carlos Alcaraz 2120.0

5 Alexander Zverev 2054.8

6 Andrey Rublev 2044.3

7 Grigor Dimitrov 2027.1

8 Alex de Minaur 2009.3

9 Taylor Fritz 1986.4

10 Hubert Hurkacz 1978.6