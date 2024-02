WTA Dubai, Cirstea fa il miracolo e trova Paolini in semifinale. Bene Swiatek, Gauff eliminata

C’è anche l’Italia nelle semifinali di Dubai. Jasmine Paolini è tra le migliori quattro del secondo 1000 stagionali grazie al forfait di Elena Rybakina, e l’azzurra avrà una grossa occasione per ottenere la prima finale di categoria sfidando un’altra sorpresa, la rumena Sorana Cirstea.

A quasi trentaquattro anni la rumena sta giocando forse il suo miglior tennis in carriera da un anno a questa parte e ottiene la seconda semifinale di categoria in carriera dopo quella di Miami lo scorso anno. E la raggiunge con una rimonta irreale, quando era sotto 6-2 5-1 con la numero 7 del seeding Marketa Vondrousova, andando a salvare sei match point e procurandosi quello che è già uno dei momenti dell’anno.

Facile facile invece la vittoria di Iga Swiatek: la cinese Qinwen Zheng oggi non ha la velocità e le traiettorie giuste per impensierire la numero 1 al mondo, che nonostante tre palle break offerte e una seconda di servizio un po’ ballerina, ottiene un successo agevole. Per lei niente sfida con Coco Gauff: la statunitense parte bene con Anna Kalinskaya per poi perdersi alla distanza, con la russa che ottiene la prima semifinale 1000 in carriera.

WTA DUBAI 2024, RISULTATI 22 FEBBRAIO

S. Cirstea b. M. Vondrousova 2-6 7-6 6-2

J. Paolini b. E. Rybakyna WALKOVER

I. Swiatek b. Q. Zheng 6-3 6-2

A. Kalinskaya b. C. Gauff 2-6 6-4 6-2