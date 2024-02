Perché Sinner avrà superato virtualmente Alcaraz prima di Indian Wells: scontro diretto per il n.2 nel ranking

Jannik Sinner occupa il terzo posto nel ranking ATP con all’attivo 8.270 punti. Il tennista italiano ha incominciato la stagione vincendo gli Australian Open e il torneo ATP 500 di Rotterdam, infilando una serie di quindici successivi consecutivi (tre in Coppa Davis lo scorso anno, sette sul cemento di Melbourne e sette sul cemento olandese). Il fuoriclasse altoatesino ha operato il sorpasso ai danni del russo Daniil Medvedev e ora si getta all’inseguimento dello spagnolo Carlos Alcaraz, secondo a quota 8.805 punti dopo l’infortunio accusato al primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro.

L’iberico non ha potuto difendere i 300 punti guadagnati lo scorso anno con la finale sulla terra rossa della metropoli brasiliana e così il suo vantaggio nei confronti dell’azzurro si è ridotto a 535 punti. Una distanza davvero minima tra i due giocatori e si materializzerà un ribaltone quando incomincerà il Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo sul cemento statunitense. Jannik Sinner si presenterà infatti all’appuntamento da numero 2 virtuale, con 7.910 punti contro i 7.805 dell’iberico. Questo perché l’azzurro dovrà difendere i 360 punti della semifinale persa nel 2023 proprio contro Alcaraz, mentre il suo rivale dovrà fare i conti con una cambiale da 1000 punti visto che vinse il torneo battendo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo.

Jannik Sinner ripartirà dunque ad Indian Wells in seconda posizione virtuale, con 105 punti di vantaggio su Alcaraz. Per restare davanti allo spagnolo anche al termine del torneo, e dunque nel ranking ATP ufficiale di lunedì 18 marzo, dovrà fare meglio dell’iberico in quella manifestazione. Attenzione anche al russo Daniil Medvedev, che si presenterà negli USA con uno score tra 6.915 e 7.415 punti (dipenderà dai risultati che conseguirà all’ATP 500 di Dubai) e che dunque resterà in scia agli altri due atleti, con possibilità di sorpasso.

RANKING ATP LIVE AL 22 FEBBRAIO

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 8015

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI INDIAN WELLS 2023

1 Novak Djokovic 9675

2 Jannik Sinner 7910

3 Carlos Alcaraz 7805

4 Daniil Medvedev tra 6915 e 7415 (a seconda del risultato conseguito a Dubai)