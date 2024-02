ATP Doha, Jakub Mensik sorprende Rublev e vola in semifinale. Monfils vince il derby francese

Calato il sipario sulla giornata dedicata ai quarti di finale dell’ATP250 di Doha. Sul cemento outdoor del Qatar lo spettacolo, al pari delle sorprese, non è mancato. Il principale riferimento è a quanto accaduto tra Andrey Rublev e il giovane ceco Jakub Mensik.

Ebbene, il nativo di Prostějov si è imposto in maniera inaspettata contro il n.5 del mondo con il punteggio di 6-4 7-6 (6). Per il 18enne è una vittoria importante, essendo la prima contro un top-10, e grazie a questo risultato entrerà nella top-100 dal prossimo lunedì. Sarà un tennista da seguire con grande interesse il ceco, viste le qualità messe in mostra specialmente nel corso di questo torneo.

Nella sua prima semifinale in carriera a livello ATP si troverà ad affrontare un uomo di grande esperienza come Gael Monfils. Il n.68 del ranking l’ha spuntata nel derby francese contro Ugo Humbert (n.18 ATP) per 6-2 6-4. Dopo l’ottima prestazione fatta vedere contro Jannik Sinner a Rotterdam, Monfils ha dato un seguito nell’evento qatariano.

Dall’altra parte del tabellone, il russo Karen Khachanov (n.17 del ranking) ha avuto la meglio su Emil Ruusuvuori (n.43 del mondo), in una partita durata poco per il ritiro del finlandese dopo appena tre giochi (3-0). Sul cammino di Khachanov ci sarà l’australiano Alexei Popyrin (n.46 del mondo), a segno per 6-4 6-4 contro il kazako Alexander Bublik.