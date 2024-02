WTA Dubai 2024: tre azzurre su quattro al turno decisivo delle qualificazioni

Saranno tre le italiane a potersi giocare il secondo e decisivo turno delle qualificazioni al WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Un numero molto elevato, in sostanza, in rapporto al fatto che di presenze azzurre al via ce n’erano quattro. A proposito di questo numero, è quello di possibili tricolori nel tabellone principale stante la situazione. Ad oggi, l’ultima simile evenienza con tabellone ad almeno 54 giocatrici (in questo caso 56) è datata 2011 (Schiavone, Pennetta, Errani, Vinci).

Molto facile l’impegno di Elisabetta Cocciaretto, che ci mette un’ora per liberarsi della turca Zeynep Sonmez, che ha sfiorato di rcente la qualificazione agli Australian Open e si è posizionata all’interno delle prime 200 (numero 183, per la precisione). Perentorio il 6-3 6-0 finale.

Di buonissimo valore, invece, il successo di Lucia Bronzetti, poiché la ceca Tereza Martincova vale indubbiamente di più del numero 150 attuale, causato da un brutto 2023. Per il momento, però, i segnali di risalita non si vedono: ne approfitta l’azzurra che la regola con un chiaro 6-1 6-4 e annesso recupero da 2-4 nel secondo set.

Va avanti anche Sara Errani, che si trova anche con l’avversaria cambiata: non più l’americana Danielle Collins, giunta fino ai quarti a Doha, ma la turca Ipek Oz. I problemi, sostanzialmente, non ci sono: 6-3 6-0 e sorriso per lei, che vinse proprio questo torneo (in versione Premier, cioè i moderni WTA 500, nel 2016: all’epoca c’era l’alternanza Doha-Dubai come Premier 5).

Va invece fuori Martina Trevisan, che cede in un’ora e mezza all’australiana Storm Hunter per 7-5 6-4. Ed è un peccato, perché si trova avanti 3-1 e poi 5-3 nel primo set senza però riuscire a concretizzare o chiudere. Poi, nel secondo, recupera da 2-4, senza però riuscire a dare al 4-4 una forma più compiuta.

Questi gli accoppiamenti delle italiane giunte al turno decisivo: per Cocciaretto c’è l’americana Bernarda Pera, Bronzetti sfiderà la giapponese Nao Hibino e, infine, a Errani toccherà la cinese Xiyu Wang. I rispettivi precedenti sono 1-3, 1-0 e 0-1.