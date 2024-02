ATP Delray Beach 2024: per Cobolli c’è Tiafoe, avanzano Paul e Thompson

Giorno importante, quello che chiude il novero degli ottavi di finale all’ATP 250 di Delray Beach. Se non altro lo è per Flavio Cobolli, che da lucky loser e dopo una lotta piuttosto importante con l’USA Zachary Svajda va a prendersi i quarti di finale.

Troverà Frances Tiafoe, tra i maggiori esponenti del tennis a stelle e strisce. Per lui, però, molto meno facile del previsto il confronto con il mai scontato moldavo Radu Albot. 7-6(5) 7-6(4) il punteggio finale, che testimonia l’assoluto equilibrio e anche un certo numero di occasioni mancate da entrambe le parti (per Albot soprattutto il set point sul 6-5 nel secondo set). Ma, alla fine dei conti, il numero 2 del seeding resta nel torneo.

Sempre nella parte bassa c’è la sfida più lottata dell’intera giornata, quella tra Tommy Paul ed Alex Michelsen. Servono tre ore al ventiseienne del New Jersey, testa di serie numero 3 del torneo, per venire a capo di uno dei migliori nomi del futuro per quel che riguarda il tennis a stelle e strisce. 5-7 6-4 7-6(4) il punteggio conclusivo, con Michelsen che si era trovato avanti anche 3-1 nel terzo parziale.

Molto più semplice, invece, il compito dell’australiano Jordan Thompson, che sfiderà proprio Paul. O almeno, così è solo in apparenza. Se è vero che il punteggio con l’USA Nicolas Moreno de Alboran dice 6-2 6-2, è altrettanto vero che il match dura un’ora e 41 minuti, perché 11 game vanno ai vantaggi e l’ultimo è anche il più lungo del confronto.