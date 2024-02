ATP Rotterdam, Monaco: “Sinner si è tolto le scimmie dalle spalle, ora mantenga la leggerezza”

Jannik Sinner non vuole fermarsi e conferma la sua imbattibilità stagionale nel 2024, battendo anche il francese Gael Monfils 6-3 al terzo set e raggiungendo il big server canadese Milos Raonic ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam. Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), il focus è stato posto proprio sul match dell’azzurro e sulle prospettive di tabellone nel torneo olandese.

“Hurkacz sarebbe stato eventualmente in semifinale, ha perso con Griekspoor che sta diventando sempre più ‘Mr. tie-break’ perché ne sta vincendo davvero tantissimi. Raonic ha le caratteristiche per essere un giocatore molto fastidioso, soprattutto indoor ed in condizioni veloci. Sappiamo però che Jannik risponde tanto, più di quasi chiunque altro, quindi siamo sempre un po’ lì. Qualche problema glielo può creare, ma è Raonic a doversi preoccupare“, dichiara Monaco.

Sulla vittoria del n.4 al mondo su Monfils: “Ieri Sinner ha vinto una classica partita da giocatore big, che quando non gioca al massimo trova comunque il modo di venirne fuori anche perché l’avversario ha sempre la sensazione che sia molto difficile batterlo. Questa è una forza che non dura in eterno, ma dura almeno fino a quando avrà questa presenza agonistica e attenzione pur in un momento in cui il suo gioco non è così scintillante“.

Sul momento di Sinner a livello psicologico: “Quando ti togli praticamente quasi tutte le scimmie dalle spalle, poi hai sicuramente un momento in cui sei un po’ lanciato. Al tempo stesso le sue aspettative si alzano, quindi dovrà continuare a cercare quell’equilibrio nei prossimi mesi tra la sua grande ambizione ed un po’ di leggerezza, che negli ultimi mesi è stata molto importante per lui”.

Il commentatore tecnico di Eurosport ha poi analizzato uno dei grandi punti di forza dell’altoatesino a livello fisico: “Sinner, Medvedev ed in parte anche Zverev hanno la grande fortuna di essere molto leggeri. Berrettini per esempio si porta dietro quegli 8-10 kg in più a livello di stazza – non perché sia sovrappeso – che fanno una certa differenza. Questa fisicità filiforme è la grande fortuna di Sinner, perché altrimenti se mettesse su troppa massa non sarebbe un vantaggio. Guardate come muove i piedi, come arriva sulla palla e come resta in equilibrio, sta diventando una sorta di Djokovic”