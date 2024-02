WTA Dubai 2024: Lucia Bronzetti eliminata al secondo turno da Anastasia Potapova

Costretta a tornare in campo nel pomeriggio di Dubai dopo aver finito verso la mezzanotte locale, Lucia Bronzetti esce di scena contro la russa Anastasia Potapova nel secondo turno del secondo WTA 1000 stagionale. Il punteggio finale è di 6-0 6-3 in poco più di un’ora.

Il fatto quasi paradossale, ad ogni modo, è che i due set hanno all’incirca la stessa durata nonostante l’uno finisca più pesantemente dell’altro. Questo perché nel primo Bronzetti entra in lotta in quasi tutti i game, portandone quattro ai vantaggi, ma tra palle break mancate (sette) e il 3/3 di Potapova a ogni occasione presentatasi, il 6-0 arriva puntuale.

Va meglio nel secondo parziale, in cui si vede una certa stabilità ed è anzi l’italiana a farsi inizialmente più pericolosa sul servizio avversario. La russa, però, approfitta di un gioco meno brillante degli altri e scappa via sul 4-2, che diventa in breve 5-2 e poi 6-3.

Il problema importante di Bronzetti resta quello della seconda, spesso attaccabile e che anche oggi ha mostrato le proprie crepe: 7/20 di punti vinti, il 35% contro il 65,5% (che è comunque un dato alto) di Potapova. La settimana sarà comunque chiusa a ridosso delle top 50, non lontano dal best ranking di numero 47.