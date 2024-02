WTA Dubai 2024, Lucia Bronzetti eccezionale! Piegata Daria Kasatkina dopo quasi tre ore

Una delle vittorie più importanti della carriera di Lucia Bronzetti! La giocatrice riminese, ripescata da lucky loser, ha superato con il punteggio di 7-6(5) 4-6 7-5 la testa di serie numero 10 del WTA 1000 di Dubai e numero 13 del mondo Daria Kasatkina dopo quasi 2 ore e 50 minuti di battaglia. Una prestazione super dell’azzurra che ha saputo gestire al meglio tutti i momenti di tensione,

Il primo set vede una fase iniziale di dominio totale da parte di Kasatkina: la russa gioca benissimo dal punto di vista tattico, non sbagliando una scelta, aggredendo spesso in risposta specie sulla seconda di Bronzetti, prendendo il tempo, sbagliando poco e disegnando il campo con angoli stretti. Tutto sembra fare da preludio a un parziale a senso unico e invece la resilienza della riminese è straordinaria, rimontando dal 5-2 fino al 6-5, non sbagliando nulla e spingendo soprattutto sulla diagonale del dritto.

Nel game in cui serve per il primo set, emerge un po’ di paura con qualche prima in meno in campo e la russa riesce a portare tutto al tiebreak. L’azzurra interpreta con molta più propositività e coraggio tutti i punti, prendendosi rischi soprattutto dalla parte del dritto. Bravissima Lucia a resistere mentalmente ai tre punti di Kasatkina dal 4-2 al 4-5, per chiudere poi sul 7-5 con due scambi lunghissimi tutti all’attacco e in spinta.

Il secondo set segue lo stesso tramaccio del primo: Kasatkina a tratti sembra superiore, prende subito un break di vantaggio, ma quando si stacca nel punteggio perde sicurezza. Il suo gioco perde aggressività, incisività e diventa d’attesa, così Bronzetti può aggredirla e prendere il comando degli scambi. Da 2-0 la russa perde tre game di fila e si ritrova addirittura a dover cancellare la palla del 2-4. Bronzetti ha ben tre palle break per andare a servire per il match, ma la numero 13 del mondo gioca bene da 0-40 e risale nell’ottavo gioco. Stavolta le chance sprecate si fanno sentire nella testa della romagnola che gioca un pessimo turno di servizio e Kasatkina si prende così per 6-4 il secondo set, annullando tre palle del contro-break sul 5-4.

La lotta continua a inizio terzo set, con Bronzetti che annulla palle break nel primo game e si procura le palle per andare 3-1, ma non sfrutta mettendo due risposte in rete. L’azzurra non si arrende e riesce a trovare il break per andare 4-2, togliendo costantemente il tempo a Kasatkina in uscita dal servizio. Un vantaggio che non viene capitalizzato dalla riminese che diminuisce la spinta nel suo turno di battuta e si fa ancora riprendere sul 4-4. Si arriva al fotofinish e la tensione divora la russa nel dodicesimo game: due errori con il dritto al primo colpo e Lucia firma una grande impresa.