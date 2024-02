ATP Doha, Popyrin sopravvive a Shelbayh, Ungheria ok con Fucsovics e Maroszan

La prima giornata del torneo ATP di Doha si è conclusa da poco. Ore da dimenticare per il tennis italiano, che registra il ko di Lorenzo Sonego con Pavel Kotov ed il fantasma di Lorenzo Musetti che racimola soltanto due giochi contro Zhang Zhizhen. Altre tre le partite giocate in Qatar.

Ungheria superstar in questa giornata, con Marton Fucsovics e Fabian Maroszan entrambi al secondo set. Il primo lascia quattro giochi a Roberto Bautista Agut, che fa ormai fatica a raggiungere i livelli a cui ci aveva abituato nel recente passato, ricordando che fino a poco più di un anno fa era ancora in top 20 mondiale, più difficile il compito del secondo che suda, ma si impone su Vit Kopriva. I due avranno così la possibilità di sfidare rispettivamente Alexander Bublik e Karen Khachanov.

Nell’ultimo match di giornata invece Alexey Popyrin ha avuto ragione del giordano Abedallah Shelbayh, visto alle ultime Next Gen Finals e che non va troppo lontano dal quarto successo ATP della sua carriera. Si è difatti ritrovato sopra di un break nel terzo set, ma dal 4-3 e servizio in poi si è spenta la luce, con l’australiano che può imporsi.

ATP DOHA 2024, I RISULTATI DEL 19 FEBBRAIO

P. Kotov b. L. Sonego 6-2 7-5

Z. Zhang b. L. Musetti 6-2 6-0

M. Fucsovics b. R. Bautista 6-1 6-3

F. Maroszan b. V. Kopriva 7-5 7-6

A. Popyrin b. A. Shelbayh 3-6 6-3 6-4