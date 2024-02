WTA Dubai 2024, che vittoria per Jasmine Paolini! Battuta Haddad Maia in rimonta

Una vittoria splendida quella di Jasmine Paolini al primo turno del WTA 1000 di Dubai, il secondo torneo di questa categoria della stagione. La giocatrice allenata da Renzo Furlan ha battuto la brasiliana Beatriz Haddad Maia, testa di serie numero 11 del tabellone e numero 14 del mondo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-0 in poco meno di due ore di gioco.

Un primo set difficile per la giocatrice toscana, che ha perso il servizio nel primo game della partita a trenta e non ha avuto più chance per rientrare nel punteggio in risposta, grazie al gran rendimento alla battuta: Haddad Maia ha servito addirittura l’84% di prime in campo, perdendo nei suoi turni appena cinque punti in totale.

Nel secondo set la percentuale di prime in campo è rimasta la stessa per la brasiliana, ma Paolini è riuscita grazie alla sua tenacia a rimanere aggrappata al match: va subito sotto di un break, annulla due palle per il doppio break nel settimo game, riuscendo poi a mettere a segno una serie di 4 game consecutivi fino al 6-4. Serie che arriva a dieci, poiché il terzo set è un no-contest: la ragazza di Castelnuovo Garfagnana è inarrestabile, l’inerzia del match è virata dalla sua parte e riesce a portare in fondo il parziale decisivo addirittura con un bagel.

Al secondo turno Paolini affronterà una tra Leylah Fernandez e Bernarda Pera: un successo importante che la consolida ancora fra le prime 30 del mondo dopo l’ottimo inizio di stagione agli Australian Open.