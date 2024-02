Ranking WTA (19 febbraio 2024), Iga Swiatek sfonda quota 10000. Jasmine Paolini è 26ma

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo di categoria 1000 di Doha: in vetta c’è sempre la polacca Iga Swiatek, vincitrice in Qatar, che sfonda così quota 10000 punti. La numero 1 allunga nei confronti della bielorussa Aryna Sabalenka e della statunitense Coco Gauff, mentre l’unica variazione in termini di posizioni riguarda la lettone Jelena Ostapenko, che guadagna due posizioni ed è nona.

RANKING WTA

Lunedì 19 febbraio 2024

1 Iga Swiatek (Polonia) 10300

2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8905

3 Coco Gauff (USA) 7110

4 Elena Rybakina (Kazakistan) 6738

5 Jessica Pegula (USA) 5400

6 Ons Jabeur (Tunisia) 4183

7 Qinwen Zheng (Cina) 3885

8 Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca) 3856

9 Jelena Oatapenko (Lettonia) 3533

10 Karolina Muchova (Repubblica Ceca) 3465

La numero 1 d’Italia resta Jasmine Paolini, che però cede due posizioni e scende al 26° posto a quota 1735, mentre ne perde tre Elisabetta Cocciaretto, che si trova al 58° posto a quota 1148. Martina Trevisan scivola al numero 59, a quota 1124, ma scavalca Lucia Bronzetti, ora 60ma con 1117, mentre Camila Giorgi guadagna una posizione ed è ora 72ma a quota 971, infine è stabile Sara Errani, sempre al 94° posto con 784 punti.

TOP TEN ITALIANE

Lunedì 19 febbraio 2024

26 Jasmine Paolini 1735

58 Elisabetta Cocciaretto 1148

59 Martina Trevisan 1124

60 Lucia Bronzetti 1117

72 Camila Giorgi 971

94 Sara Errani 784

156 Lucrezia Stefanini 487

251 Nuria Brancaccio 301

278 Silvia Ambrosio 269

303 Giorgia Pedone 230