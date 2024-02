WTA Doha 2024: Jasmine Paolini si arrende all’esordio all’americana Navarro

Si ferma al primo turno il cammino di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Doha. Dopo l’interruzione per oscurità nelle primissime battute del match, la tennista toscana è tornata in campo quest’oggi ed è stata sconfitta in due set dall’americana Emma Navarro, testa di serie numero sedici e che precede l’azzurra di una posizione nel ranking mondiale (23 contro 24). Alla fine la statunitense si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco.

Sicuramente non un primo turno semplice per Paolini, che non è stata certamente fortunata al momento del sorteggio. Oggi, però, davvero troppi problemi al servizio per la toscana, che ha vinto il 50% dei punti quando ha servito la prima, ma soprattutto ha concesso ben tredici palle break.

Nel primo set arriva quasi subito il break di Navarro, ma Paolini reagisce e trova l’immediato controbreak. Purtroppo l’americana torna ancora avanti di un break nel game successivo e poi sale a condurre sul 4-2 e 5-3. Nel nono gioco Paolini perde ancora il servizio e di conseguenza il set per 6-3.

Nel secondo set l’azzurra parte fortissimo ed ottiene il break a zero. Navarro, però, replica subito nel quarto game e poi strappa ancora il servizio all’azzurra nel sesto gioco, salendo 4-2. Paolini recupera il break, ma ne subisce un altro nell’ottavo gioco. Sembra finita, ma l’azzurra ottiene ancora il controbreak e poi pareggia sul 5-5. Purtroppo in un combattuto dodicesimo game Jasmine perde ancora la battuta e il set per 7-5, con Navarro che accede al secondo turno.