Ranking ATP, l’Italia ha 6 top100. Ma il numero potrebbe salire a breve…

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e adesso anche Luciano Darderi. L’Italia ha sei giocatori tra i primi cento della classifica mondiale, un dato che va a certificare il momento magico che il tennis azzurro sta vivendo. Un numero, però, che potrebbe salire ulteriormente, sognando addirittura anche di raggiungere la doppia cifra.

L’ultimo in ordine di tempo ad essere riuscito a centrare l’ingresso nella Top-100 è Darderi. Una clamorosa sorpresa quella del tennista italo-argentino, che ha conquistato a Cordoba il primo titolo ATP della carriera. Un balzo clamoroso in classifica con una risalita di ben sessanta posizioni. Attualmente Darderi sarebbe in tabellone al Roland Garros, davvero un risultato quasi impensabile anche solo una settimana fa.

Come detto, però, l’Italia può aumentare il proprio plotone all’interno dei primi cento. Virtualmente Fabio Fognini è al momento proprio il centesimo del ranking ATP ed il ligure ha sicuramente la possibilità di migliorare con l’arrivo della stagione sul rosso. Dietro al nativo di Arma di Taggia ci sono poi anche alcuni ragazzi come Luca Nardi e Giulio Zeppieri, che sono vicinissimi all’ingresso tra i primi cento, visto che sono rispettivamente n°108 e 113.

Non va poi dimenticato Matteo Berrettini. Il tennista romano è sceso al numero 124 della classifica mondiale, ma è chiaro che il valoro dell’ex finalista di Wimbledon è assolutamente ben diverso. Purtroppo i problemi fisici continuano a bloccare la carriera di Berrettini, che sta continuando a rimandare il proprio rientro. Certamente un Berrettini a posto fisicamente permetterebbe all’Italia di sognare non solo un nuovo Top-100, non solo un nuovo Top-50 e anche non solo un nuovo Top-20.