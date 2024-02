Carlos Alcaraz riparte con un percorso diverso da Sinner: il tabellone a Buenos Aires

In attesa di un nuovo possibile faccia a faccia nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami di marzo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno intrapreso un percorso molto diverso in queste settimane. Se infatti l’altoatesino ha preferito restare in Europa e giocare sull’amato cemento indoor a Rotterdam, lo spagnolo, invece, sarà il principale protagonista nei tornei sulla terra rossa in Sud America.

Una scelta completamente diversa di programmazione, ma comunque ampiamente risaputa, visto che Alcaraz è ormai già da un paio di stagioni che preferisce giocare in questo periodo dell’anno sulla terra rossa. Il numero due del mondo disputerà il torneo ATP 250 di Buenos Aires e poi l’ATP 500 di Rio de Janeiro.

Alcaraz è campione in carica in Argentina e non dovrebbe avere il minimo problema a conservare nuovamente il titolo, visto che la concorrenza è ampiamente al di sotto dello spagnolo. La testa di serie numero due è il britannico Cameron Norrie, battuto in finale l’anno scorso e che poi si prese la rivincita nella settimana successiva a Rio de Janeiro.

Il numero due del mondo ha usufruito di un bye al primo turno e poi si troverà di fronte il vincente del match tra il peruviano Varillas e l’argentino Ugo Carabelli. Ai quarti lo spagnolo potrebbe incrociare il serbo Laslo Djere, mentre in semifinale possibile un accoppiamento con il cileno Nicolas Jarry o il padrone di casa Tomas Martin Etcheverry. Difficile davvero non vedere Alcaraz in finale e poi vincere con ogni probabilità il suo tredicesimo titolo.