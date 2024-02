Carlos Alcaraz non ha dubbi: “Djokovic e Sinner sono gli uomini da battere in questo momento”

Dopo l’uscita di scena nei quarti di finale degli Australian Open 2024, Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) riprende il proprio percorso nel massimo circuito internazionale del tennis. Sulla terra rossa di Buenos Aires (Argentina), l’iberico vorrà confermare il titolo vinto l’anno scorso, anche per dimenticare la deludente prestazione a Melbourne contro il tedesco Alexander Zverev.

Carlitos sarà nuovamente accompagnato dal suo maestro, Juan Carlos Ferrero, che non aveva potuto prendere parte alla trasferta australiana per le conseguenze di un intervento al ginocchio. La magica coppia si ricompone e magari l’asso nativo di Murcia potrebbe giovarne. Parlando in conferenza stampa, Alcaraz ha definito la sua situazione e quella a livello ATP.

“Il mio livello attuale è molto buono, sono fiducioso. Vengo da una buona esperienza in Australia e in allenamento ho ottime sensazioni sulla terra rossa. In questo momento, posso dire che Djokovic e Sinner siano gli uomini da battere nel circuito. Io ho perso da Zverev a Melbourne ed è un altro tennista molto temibile, ma credo che Nole e Jannik siano al top ora come ora“.

Esprimendosi sui prossimi obiettivi, si prospetta una stagiona ricca di eventi, tra cui le Olimpiadi: “Mi piacerebbe vincere l’oro olimpico perché portare a casa una medaglia del genere per il mio Paese sarebbe fantastico. Certo, si gioca sulla terra rossa a Parigi, quindi vediamo“.