WTA Cluj-Napoca 2024: Sara Errani batte Caty McNally e si prende l’accesso al secondo turno

Sara Errani conquista il secondo turno al torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Per lei arriva il successo per 6-2 6-4 contro l’americana Caty McNally, che rispetto alle promesse di qualche stagione fa non è ancora riuscita ad emergere in modo significativo. Prossima sfida, per la bolognese, quella con la tedesca Tatjana Maria, numero 2 del seeding, ma con cui può tranquillamente giocarsela visto anche il recente periodo non felicissimo.

Partenza (quasi) sprint per l’italiana, che dopo un primo turno di battuta ceduto ai vantaggi e il 30-0 per McNally nel game successivo infila 15 punti consecutivi, due break e il 4-1. Appare molto facile la chiusura del primo set, nel quale non accade realmente nulla di così rilevante fino al 6-2. E la cosa ad Errani va benissimo.

Il secondo parziale va avanti nel segno dei servizi che non diventano più un fattore. Si contano, infatti, cinque break di fila dall’1-0 per Sara fino al 4-2, dopodiché un durissimo settimo game consegna all’azzurra una certa stabilità e la possibilità di andare a servire per il match sul 5-3. Arriva però il gran gioco in risposta da parte di McNally che lo vince a 30. Se ne vanno anche tre match point di fila sul 5-4 dallo 0-40, ma il quarto è quello buono dopo un’ora e 20 minuti.

Per Errani tradizionale percentuale di prime molto alta (79,3%), ma anche la capacità di sfruttare la forza relativa di quella di McNally. Che, al di là del 60,9% di prime palle in campo, raccoglie un eloquente 11/28 in fatto di punti vinti con queste.