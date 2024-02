WTA Cluj-Napoca 2024, Elisabetta Cocciaretto lascia un solo game ad Emiliana Arango all’esordio

Miglior esordio non poteva esserci: nel primo turno del Transylvania Open 2024 di tennis, in corso a Cluj-Napoca, in Romania, Elisabetta Cocciaretto, numero 5 del seeding, liquida la qualificata colombiana Emiliana Arango con lo score di 6-0 6-1 in un’ora ed otto minuti di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la qualificata britannica Harriet Dart.

Nel primo set, risolto in appena 26 minuti, l’azzurra strappa la battuta alla sudamericana ai vantaggi nel primo e nel terzo game ed a zero nel quinto. Cocciaretto non concede alcuna palla break alla colombiana e va a chiudere sul 6-0 al secondo set point.

Nella seconda partita il canovaccio non cambia, con Cocciaretto che vola sul 3-0 pesante con break ai vantaggi in apertura ed a trenta nel terzo game. Passaggio a vuoto per l’azzurra nel quarto gioco, quando cede il servizio a zero, ma l’italiana torna subito a combattere e vince i seguenti tre game ai vantaggi, chiudendo sul 6-1 in 42′.

Statistiche tutte favorevoli all’azzurra, che strappa la battuta all’avversaria in tutti i turni al servizio della colombiana, la quale invece in una sola occasione opera il break. Cocciaretto vince 62 punti contro i 38 della sudamericana, con l’italiana che vince il 64% di punti con la prima ed il 50% con la seconda.