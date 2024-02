Tennis, dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP la settimana 12-18 febbraio. Torna Jannik Sinner!

Tanti tennisti italiani saranno protagonisti nei tornei che si disputeranno nella settimana del 12-18 febbraio. Spicca il grande ritorno in campo di Jannik Sinner. Il vincitore degli Australian Open cercherà nuova gloria all’ATP 500 di Rotterdam: lo scorso anno perse l’atto conclusivo sul cemento olandese contro il russo Daniil Medvedev, in caso di vittoria balzerebbe al terzo posto nel ranking ATP, scavalcando proprio il rivale battuto a Melbourne un paio di settimane fa.

L’altoatesino sarà testa di serie numero 1 e sarà affiancato da altri due azzurri, insieme ai quali ha alzato al cielo la Coppa Davis il 26 novembre: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il toscano, reduce dal brutto scivolone a Marsiglia, proverà a rialzarsi. Il piemontese si rimetterà in gioco con importanti ambizioni. Matteo Arnaldi ha invece optato per una trasferta in terra americana e ripartirà dall’ATP 250 di Delray Beach, dove è riuscito ad arpionare un posto nel tabellone principale.

Flavio Cobolli dovrà invece passare dalle qualificazioni a Delray Beach, mentre Luciano Darderi ha deciso di andare in Sudamerica e si cimenterà nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Buenos Aires. Matteo Berrettini è ancora fermo a causa dei noti problemi fisici e al momento non si conosce la data del suo rientro agonistico, ai box anche Fabio Fognini. Luca Nardi cercherà di ben esprimersi al Challenger di Bengaluru. Di seguito il dettaglio di dove giocanno i tennisti italiani nella settimana del 12-18 febbraio.

DOVE GIOCANO I TENNISTI ITALIANI NELLA SETTIMANA 12-18 FEBBRAIO

ATP 500 Rotterdam: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego.

ATP 250 Delray Beach: Matteo Arnaldi.

Qualificazioni ATP 250 Delray Beach: Flavio Cobolli.

Qualificazioni ATP 250 Buenos Aires: Luciano Darderi.

Challenger Bengaluru: Luca Nardi.