ATP Rotterdam, Jannik Sinner testa di serie n.1: gli avversari e quando si svolge il sorteggio

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Sarà la prima uscita da campione Slam per il tennista italiano, reduce dall’impresa firmata agli Australian Open. L’altoatesino ha scelto di non prendere parte all’evento di Marsiglia, in modo da recuperare le energie profuse sul cemento di Melbourne e prepararsi al meglio ai prossimi grandi appuntamenti della stagione.

Nell’edizione dello scorso anno il numero 4 al mondo aveva perso la finale contro il russo Daniil Medvedev, ma l’azzurro si è preso la rivincita con gli interessi battendo il rivale nell’atto conclusivo degli Australian Open, firmando una meravigliosa rimonta dallo 0-2. Il 22enne cercherà di migliorare quel risultato: vista l’assenza di Daniil Medvedev, in caso di vittoria opererebbe il sorpasso sul rivale e salirebbe al terzo posto nel ranking ATP.

Quali saranno gli avversari che Jannik Sinner incrocerà a Rotterdam? L’altoatesino sarà testa di serie numero 1 del torneo, vista l’assenza di Daniil Medvedev, comunicata pochi giorni fa. L’idolo del Bel Paese potrebbe incrociare l’altro russo Andrey Rublev, numero 5 al mondo surclassato in tre set nei quarti di finale in terra oceanica. L’altro nome di lusso è quello del danese Holger Rune, numero 7 del ranking ATP che deve rialzare la testa dopo l’eliminazione subita al secondo turno in Australia e che ha cambiato il propio staff.

In entry-list figurano anche il polacco Hubert Hurkacz (numero 8), l’australiano Alex de Minaur (numero 11), il bulgaro Grigor Dimitrov (numero 13), il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 28), i padroni di casa Tallon Griekspoor (numero 29) e Botic van de Zandschulp (numero 65, battuto da Sinner all’esordio in quel di Melbourne). In campo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Da non sottovalutare i vari Sebastian Korda, Roman Safiullin, Alexander Bublik, Alexander Shevchenko, Ugo Humbert, Jiri Lehecka. Il sorteggio del tabellone dell’ATP 500 di Rotterdam avrà luogo venerdì 9 febbraio alle ore 19.00.

QUANDO IL SORTEGGIO DEL TABELLONE DI ROTTERDAM

Venerdì 9 febbraio, ore 19.00.