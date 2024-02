WTA Cluj-Napoca 2024: Ana Bogdan e Karolina Pliskova in finale in Romania

Ci sarà una giocatrice di casa in finale al WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Ana Bogdan, infatti, troverà Karolina Pliskova: per la trentunenne di Sinaia sarà la seconda volta all’ultimo atto di un appuntamento sul circuito maggiore, mentre per quanto riguarda la giocatrice ceca ex numero 1 del mondo è la prima volta dopo due anni e mezzo dall’ultima. Questa risaliva al WTA 1000 di Montreal 2021, quello in cui fu sconfitta da Camila Giorgi.

Per quanto riguarda Bogdan, prime fasi di set d’apertura combattutissime contro la connazionale Jaqueline Cristian: palle break a volontà nei tre giochi iniziali. Poi la calma, quindi il break del 4-2, infine le sventate palle del 4-3. E, infine, il 6-3. Secondo parziale tutto a favore della venticinquenne di Bucarest, che scappa sul 5-0, viene parzialmente recuperata, ma trova il 6-3. Nel set decisivo tutto equilibrato fino a un vorticoso finale, dove gli ultimi tre turni di battuta non vengono tenuti e ciò porta al 6-3 3-6 6-4 conclusivo.

Tutto molto più facile per Pliskova contro la britannica Harriet Dart. Che non sia ancora la miglior versione della ceca è abbastanza chiaro, ma tanto basta per un risultato incontrovertibile. Due break nel primo set, uno lo riperde, poi lo recupera ed è 6-3. Nel secondo fuga veloce sul 4-0, servizio perso a zero, ma nient’altro di rilevante accade ed è 6-3 6-3.

In ballo, per Pliskova, c’è il ritorno nelle prime 60 del ranking WTA (sarebbe 59a in caso di vittoria). Quanto a Bogdan, invece, può sognare il rientro nelle prime 50, e per la precisione al numero 45 in caso di vittoria in patria.