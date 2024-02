ATP Marsiglia 2024, Humbert vince e convince, Dimitrov al fotofinish con Khachanov

La finale dell’ATP 250 di Marsiglia sarà tra Grigor Dimitrov e Ugo Humbert: la testa di serie numero 2 e la numero 4 si giocheranno il titolo dello storico torneo francese domani pomeriggio alle 15.30.

La prova maggiormente convincente è stata quella di Ugo Humbert che ha detronizzato Hubert Hurkacz vincendo con il punteggio di 6-4 6-4. Il francese è riuscito a trarre il massimo da una partenza a razzo nel primo set in cui ha ottenuto immediatamente il break e lo ha portato fino in fondo. Break che è arrivato anche nella fase centrale del secondo set: il giocatore di Metz ha annullato con freddezza la palla break sul 5-4 del primo set e due sul 4-3 del secondo. Rivincita presa dopo la sconfitta agli Australian Open e il transalpino si giocherà il quinto titolo nel circuito oltre che il ritocco del best ranking al numero 18.

Grigor Dimitrov invece è riuscito a spuntare in battaglia dal match contro Karen Khachanov con il punteggio di 6-7(3) 6-4 7-6(5) in tre ore esatte di partita. Un match tiratissimo in tutte le fasi, con tanti scambi lunghi e dispendiosi dal punto di vista fisico. Il secondo set è stato più discontinuo dal punto di vista dei servizi, ma il bulgaro è riuscito a mantenere i nervi saldi nei momenti più importanti così come nel terzo, quando si è trovato sotto 4-2 nel tiebreak, ma ha raccolto una serie di errori del suo avversario. Dimitrov conquista la terza finale degli ultimi quattro tornei e si avvicina alla top 10 che dista solo 120 punti.