WTA Austin 2024: Parry fa suo il derby francese. Bene Osorio, eliminata Bronzetti

Sono cominciate le sfide del primo turno del torneo WTA di Austin. Purtroppo l’Italia perde subito l’unica sua rappresentante, visto che Lucia Bronzetti, che era testa di serie numero quattro, è stata sconfitta dalla cinese Yafan Wang, numero 69 del mondo, in due set molto combattuti con il punteggio di 7-6 6-4 dopo quasi due ore di gioco.

Buon esordio, invece, per la francese Diane Parry, numero cinque del seeding, che ha fatto suo il derby transalpino con la connazionale Jessika Ponchet per 6-3 7-6. La numero 62 del mondo attende ora al prossimo turno la vincente tra la russa Rakhimova e la belga Wickmayer.

Giornata decisamente positiva per la Cina, visto che oltre a Yafan Wang anche Yue Yuan ha staccato il biglietto per il secondo turno ad Austin. La tennista asiatica ha superato in rimonta l’australiana Arina Rodionova con il punteggio di 3-6 6-3 6-1 dopo due ore e mezza di gioco.

L’ultima sfida in programma questa giornata metteva di fronte Camila Osorio ed Alize Cornet. A vincere è stata la colombiana, che si è imposta nettamente contro la francese per 6-3 6-2. Adesso la sudamericana attende la vincente della sfida tra l’ucraina Anna Kalinina, testa di serie numero uno, e la ceca Sara Beijlek.

RISULTATI WTA AUSTIN (27 FEBBRAIO)

Yuan (Chn) b. Rodionova (Aus) 3-6 6-3 6-1

Parry (Fra) b. Ponchet (Fra) 6-3 7-6

Wang (Chn) b. Bronzetti (Ita) 6-4 7-6

Osorio (Col) b. Cornet (Fra) 6-3 6-2