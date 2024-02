WTA Austin 2024: Lucia Bronzetti eliminata da Yafan Wang all’esordio

Sconfitta al primo turno per Lucia Bronzetti nel WTA 250 di Austin, in Texas. La riminese deve cedere per 7-6(5) 6-4 alla cinese Yafan Wang: sono così subito terminate le presenze femminili italiane della settimana. Il prossimo appuntamento tricolore (e ampio) sarà dunque quello di Indian Wells, terzo WTA 1000 dell’anno.

Il primo set comincia nel segno dell’equilibrio e con Bronzetti particolarmente incisiva, tanto da ottenere il break dopo il primo game ai vantaggi, il quinto. Controbreak immediato da parte di Wang, con le due che si sfidano a viso aperto prevalentemente da fondo. Si va quasi sempre in lotta col passare del tempo, la cinese si vede annullare tre set point soprattutto per meriti dell’italiana. Si va al tie-break, che però è sostanzialmente sempre guidato da Wang, che lo riesce a chiudere per 7-4.

Nel secondo parziale il canovaccio della lotta prosegue abbastanza inalterato per le fasi iniziali, ma il momento decisivo arriva in un gioco che di combattuto ha ben poco. Bronzetti, infatti, perde la battuta a zero sul 2-2, e di lì non riesce più ad avvicinarsi all’occasione di rientrare. Anzi, è costretta a salvare sei ulteriori palle break (di cui due sono match point); diverse le neutralizza con i primi colpi, se non direttamente il primo, ma c’è poco da fare e in meno di due ore il suo viaggio texano termina.

Nonostante tutto, a Bronzetti non si può realmente rimproverare molto nella sconfitta odierna. Non tante le prime in campo (51,7%, 42/82), ma i numeri di Wang non sono tanto lontani (61,5%, 48/78). Semmai, la cinese decide vincendo 39 punti su 48 proprio con la prima, al netto di percentuali sulla seconda del 46,7% per l’asiatica e del 47,5% per l’italiana.