ATP Dubai 2024, rimonte vincenti per Rublev, Murray e Bublik, bene Korda, Hurkacz si salva

Giornata di primi turni nell’ATP 500 di Dubai che non ha visto presenti italiani: ben quattro delle otto teste di serie hanno debuttato in questo lunedì che ha regalato degli spunti interessanti.

Atteso era l’esordio di Andrey Rublev che ha fatto fatica, ma dopo quasi due ore di gioco è riuscito a scardinare il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4. Una partita decisamente dominata dai servizi, con ben 35 ace complessivi fra i due giocatori: la vera differenza è stato il rendimento con la seconda di servizio. Se il russo ha raccolto 13 punti su 24, il cinese appena 6 punti su 22. Così la testa di serie numero 2 è riuscita a sfruttare i passaggi a vuoto del suo avversario all’inizio del secondo e del terzo set. Rublev sarà l’avversario di uno tra Musetti e Cazaux che saranno in campo domani.

Bel successo in battaglia invece per Andy Murray su Denis Shapovalov con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 in più di due ore e mezza di gioco. Una partita sicuramente dal livello non eccelso che è stata giocata meglio dal britannico nei momenti focali, come nel tiebreak del secondo set, quando il canadese ha commesso un marchiano doppio fallo sul 5-5 e di fatto ha consegnato il parziale al suo avversario, commettendo poi altri tre gratuiti nel primo game del terzo set. Murray troverà uno tra Humbert e Monfils al turno successivo. Buon esordio anche per la testa di serie numero 3 Hubert Hurkacz che ha piegato la strenua resistenza di Jan-Lennard Struff in, giocando come spesso accede molto bene i punti più importanti: il tedesco ha avuto due match point, ma ha sentito il peso nel tiebreak finale e il polacco è riuscito così a salvarsi.

Rimonta tra follia e sana incoscienza per Alexander Bublik su Tomas Machac con lo score di 2-6 6-3 7-6(5). Il kazako da inizio stagione ha vinto il primo set solo in tre occasioni su quattordici e nonostante ciò ha già vinto un titolo e perso appena quattro match. Nel tiebreak del terzo sul 5-5 il numero 23 del mondo ha servito una seconda a 224 km/h, una scelta da tutto o niente che si è rivelata vincente. Bublik che affronterà Tallon Griekspoor, il quale ha beneficiato del ritiro sul 7-5 2-0 del giovane giordano Abdellah Shelbayh. Nell’altro ottavo già formato si troveranno Sebastian Korda e Botic van de Zandschulp, vincenti rispettivamente su Pavel Kotov (6-0 6-2) e Adrian Mannarino (7-6(3) 7-5).

ATP DUBAI 2024 – RISULTATI 26 FEBBRAIO

Sebastian Korda b. Pavel Kotov 6-0 6-2

Botic van de Zandschulp b. Adrian Mannarino (6) 7-6(3) 7-5

Andy Murray b. Denis Shapovalov (PR) 4-6 7-6(5) 6-3

Alexander Bublik (7) b. Tomas Machac (Q) 2-6 6-3 7-6(5)

Tallon Griekspoor b. Abdellah Shelbayh 7-5 2-0 rit.

Andrey Rublev (2) b. Zhizhen Zhang 6-7(4) 6-2 6-4

Hubert Hurkacz (3) b. Jan-Lennard Struff 7-6(5) 6-7(3) 7-6(6)