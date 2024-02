WTA Abu Dhabi, Lucia Bronzetti lucky loser nel tabellone principale:

Una nuova chance. Lucia Brunzetti è rientrata nel tabellone principale del WTA1000 di Abu Dhabi. La romagnola (n.53 del ranking) era stata sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni dalla statunitense Ashlyn Krueger piuttosto nettamente, sullo score di 7-5 6-0.

Tuttavia la defezioni della lettone Jelena Ostapenko e della spagnola Paula Badosa hanno fatto in modo che Bronzetti venisse ripescata nel main draw in qualità di lucky loser. Rinunce di Ostapenko e di Badosa per motivi diversi: la n.11 del mondo, reduce dal trionfo a Linz (Austria), ha deciso di tirare il fiato; l’iberica invece deve fare i conti con i problemi fisici, visto il suo ritiro nel torneo di Hua Hin.

Lucia, quindi, affronterà domani l’ucraina Anhelina Kalinina (n.32 del mondo), che torna in scena dopo la brutta prova agli Australian Open (eliminazione al primo turno sullo score di 6-1 6-0 per mano dell’olandese Arantxa Rus).