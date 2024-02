Tennis, chi il n.2 italiano dopo Sinner? Arnaldi e Cobolli lanciano la sfida a Musetti

La domanda è la seguente: chi sarà il n.2 italiano nel 2024? Jannik Sinner si è guadagnato in maniera chiara il ruolo di massimo riferimento tricolore e le ambizioni sono quelle di spingersi in vetta al ranking mondiale, vista l’affermazione storica negli Australian Open. Il tennista altoatesino è ormai un top-player a tutti gli effetti e nessun traguardo gli è precluso.

Ma dietro di lui? Alla prova dei fatti il n.2 italiano è Lorenzo Musetti. Nell’ultimo aggiornamento, il carrarino è n.27 ATP e quest’oggi farà il proprio esordio a Marsiglia, affrontando il tedesco Maximilian Marterer (n.99 del mondo). Sulla carta, un impegno alla portata del toscano, ma sappiamo ormai quali siano i limiti caratteriali E tecnici e caratteriali di Lorenzo soprattutto sulle superfici hard.

Vedremo se in Francia ci sarà un’inversione di tendenza, perché alle sue spalle ci sono giocatori che vogliono candidarsi il per il ruolo di n.2 del Bel Paese. I nomi sono in particolare quelli di Matteo Arnaldi (n.41) e di Flavio Cobolli (n.71). Il ligure, reduce da un 2023 in grande ascesa, tornerà in scena negli Stati Uniti, a Delray Beach (12-18 febbraio). L’allievo di Alessandro Petrone confida di dar seguito alla sua crescita, non avendo grosse scadenze all’orizzonte in classifica. Vero è che lo stesso discorso lo si può fare per Musetti.

Per quanto riguarda Cobolli, il classe 2002 romano è tra i giocatori che ha compiuto i maggiori progressi nell’ultimo periodo e non è un caso che ormai sia entrato in pianta stabile nella top-100 (n.71), grazie anche ai quarti di finale raggiunti a Montpellier. Flavio seguirà a ruota Arnaldi e si cimenterà negli States allo scopo di acquisire quel feeling sul duro che a detta del suo allenatore, papà Stefano, può essergli congeniale.

Senza dimenticare ovviamente Lorenzo Sonego e sperando sempre nella risalita di Matteo Berrettini o di altri esponenti della nouvelle vague, la situazione in casa Italia è questa. Vedremo quale sarà l’evoluzione di un’annata molto lunga e intensa.

ITALIANI NELLA TOP-200

Lunedì 5 febbraio 2024

4 Jannik Sinner 8310

27 Lorenzo Musetti 1480 (-1)

41 Matteo Arnaldi 1046 (-3)

46 Lorenzo Sonego 1010

71 Flavio Cobolli 779 (+5)

103 Fabio Fognini 605 (-1)

111 Giulio Zeppieri 560 (-1)

114 Luca Nardi 548

124 Matteo Berrettini 512

136 Luciano Darderi 491 (-1)

151 Andrea Vavassori 426 (-3)

156 Matteo Gigante 408 (-1)

162 Andrea Pellegrino 397 (+1)

182 Stefano Travaglia 331 (+19)

197 Marco Cecchinato 314 (+3)

199 Federico Gaio 313 (-2)

200 Mattia Bellucci 313 (-2)