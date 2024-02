ATP Marsiglia, Giulio Zeppieri spreca una grande occasione e perde nell’ultimo turno delle qualificazioni

Un’occasione mancata. Giulio Zeppieri (n.111 del ranking) si ferma nelle qualificazioni dell’ATP250 di Marsiglia. L’ultimo turno è fatale al tennista nostrano, al cospetto del padrone di casa Hugo Grenier (n.155 del ranking). Avanti di un set e di un break, Zeppieri ha avuto la possibilità di chiudere il match sul suo servizio, ma la luce si è spenta sul più bello. Ne ha approfittato il francese, a segno con lo score di 3-6 7-5 6-3 in 2 ore e 4 minuti di gioco.

Nel primo set si segue con buona regolarità il servizio fino al settimo game. L’italiano è costretto a salvare due palle break, trovando con le sue traiettorie mancine le soluzioni. Nel gioco successivo è il nostro portacolori a costruirsi una palla break e a sfruttarla con estremo pragmatismo. Sullo score di 6-3 la frazione va in archivio.

Nel secondo set i rimpianti non mancano. Il tennista del Bel Paese strappa il servizio in apertura e va subito avanti di un break. Gli errori non forzati però salgono e la gestione dei turni in battuta è sempre più problematica. Nel sesto gioco, a zero, Zeppieri perde il vantaggio, ma lo recupera con alcune giocate pregevoli in risposta. Giulio cancella ben cinque palle del contro-break, avendo la chance di chiudere la partita sul suo servizio. La gestione del decimo game è pessima e il classe 2001 va in rottura prolungata, perdendo la frazione 7-5.

Nel terzo set i servizi la fanno da padroni e il 22enne tricolore paga a caro prezzo un brutto passaggio a vuoto nell’ottavo game. Grenier non si lascia pregare e con autorevolezza si porta a casa il match.