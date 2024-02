ATP Cordoba, Luciano Darderi strapazza Sebastian Ofner e approda ai quarti di finale

Luciano Darderi prosegue nella sua avventura nell’ATP di Cordoba. Sulla terra rossa argentina il tennista nostrano (n.136 del ranking) ha nettamente sconfitto l’austriaco Sebastian Ofner (n.38 del mondo) con il punteggio di 6-0 6-3. Si tratta del primo successo in carriera per Darderi contro un tennista facente parte del gruppo dei top-50. Un match a senso unico e per Luciano ci sarà l’incrocio nei quarti di finale contro il vincente tra il tedesco Yannick Hanfmann (testa di serie n.7) e l’argentino Ramon Andres Burruchaga (n.170 del ranking), che all’esordio ha battuto Diego Schwartzman per 6-1 4-6 6-4.

Nel primo set si assiste al soliloquio del tennista italiano. Con il dritto Darderi fa autentici crateri sul campo e per Ofner c’è ben poco da fare. Gioca corto e male l’austriaco e per Darderi è veramente semplice archiviare la frazione sullo score di 6-0 in 25′.

Nel secondo set Ofner cerca di elevare il suo livello di gioco, ma questo gli consente solo di evitare il secondo bagel della partita. Nel sesto game arriva il break ai vantaggi e Luciano si invola letteralmente sul 6-3, senza alcuna incertezza. Leggendo le statistiche da annotare il 68% dei punti vinti da Darderi con la seconda di servizio e il 73% dei quindici ottenuti in risposta alla seconda in battuta del rivale.