Ivan Ljubičić spiega la crescita di Sinner: “Toronto e Coppa Davis, le tappe fondamentali”

Una valutazione di chi sa cosa voglia dire vincere e supportare chi l’ha fatto. Ivan Ljubičić ha valutato con la solita schiettezza il percorso di Jannik Sinner, reduce dal trionfo negli Australian Open a Melbourne, dove l’altoatesino ha conquistato il suo primo Slam in carriera. Due settimane che non sono però frutto del caso, ma parte di un percorso che già dall’autunno 2023 aveva evidenziato aspetti interessanti.

Ne ha parlato Ljubičić ai microfoni di Sky Sport. A detta dell’ex tennista e coach di Roger Federer, le tappe fondamentali della crescita di Sinner sono state a Toronto e la Coppa Davis in modo diverso: “Con il primo grande titolo, ha capito di essere pronto per fare le cose grandi. Dopo di che è arrivata la decisione difficile di non giocare la Davis a settembre. Una presa di posizione molto criticata, però il risultato dopo ha dimostrato che la scelta fosse corretta“.

“Successivamente sono arrivate le vittorie contro Alcaraz, Medvedev (consecutive) e le affermazioni contro Djokovic. In particolare il successo di Malaga contro Nole, suggellato dal trionfo finale, è stata la ciliegina sulla torta. Un risultato che gli ha dato ancor più convinzione, sentendosi il migliore al mondo. Questo sentimento l’ha portato in Australia da favorito, gestendo alla grande le pressioni e conquistando il suo primo Slam. Diciamo primo perché ci aspettiamo tutti che ve ne saranno altri“.

Vedremo se la previsione dell’ex giocatore croato sarà confermata dai fatti. Di sicuro Jannik farà di tutto per non smentirlo…