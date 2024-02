Jannik Sinner in Arabia: il montepremi doppia gli Slam. I top-4 e il rischio squalifica aggirato

Jannik Sinner sarà uno dei sei partecipanti di lusso al 6 Kings Slam, torneo di esibizione che avrà luogo a Riyadh (Arabia Saudita) nel mese di ottobre. Gli organizzatori hanno annunciato in pompa magna la sontuosa entry-list dell’evento: ci saranno gli attuali primi quattro del ranking ATP, ovvero il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, il nostro Jannik Sinner; il fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal, che a quel punto potrebbe essere a una delle sue ultime apparizioni agonistiche; il danese Holger Rune (attuale numero 7 al mondo).

Va puntualizzato che l’evento si svolgerà in contemporanea con altri eventi ATP e la normativa vigente impedisce ai professionisti di prendere parte a queste manifestazioni per più di tre giorni consecutivi se sono in corso tornei ufficiali. Gli organizzatori hanno già risolto il problema, attuando un piano furbo: due giorni di gare seguiti da uno di riposo, in un ciclo che si ripeterà per l’intera competizione (dovrebbe durare 7-9 giorni). In questo modo i tennisti non rischieranno di incombere in una squalifica.

Ogni giocatore riceverà 1,5 milioni di dollari semplicemente partecipando al 6 Kings Slam. Il vincitore potrebbe guadagnare addirittura 6 milioni di dollari, più del doppio di quanto previsto per il trionfatore di un torneo Slam. Sono cifre decisamente da capogiro che stanno stravolgendo l’universo del tennis.

MONTEPREMI 6 KINGS SLAM

Novak Djokovic (Serbia)

Carlos Alcaraz (Spagna)

Daniil Medvedev (Russia)

Jannik Sinner (Italia)

Rafael Nadal (Spagna)

Holger Rune (Danimarca)